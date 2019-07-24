Пограничники Мостиского отряда обнаружили у иностранца три пистолета Макарова и автомат Калашникова, которые тот пытался незаконно вывезти из Украины. Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы.

Как отмечено на сайте, в ночь на 24 июля в пункт пропуска "Краковец" на выезд из Украины прибыл гражданин Франции. Руководствуясь полученной из СБУ оперативной информацией, пограничники приняли решение углубленно осмотреть автомобиль Renault, которым управлял 30-летний француз.

Видео: YouTube/ Державна прикордонна служба України

Во время проверки служебная собака помогла правоохранителям выявить скрытый в автомобиле арсенал оружия. Так, в панели приборов иностранец спрятал 3 пистолета Макарова с пустыми магазинами и магазин к автомату Калашникова. Сам "АКС-74" нашли уже в другом тайнике автомобиля - под декоративной обшивкой двери.

Фото: dpsu.gov.ua

Кроме того, другой четвероногий сотрудник погранслужбы, обученный искать наркотические вещества, учуял сверток с марихуаной. Ее гражданин Франции пытался перевезти через границу в кармане брюк.

Сейчас правоохранительные органы проводят неотложные следственные действия.

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