Больше всего новоизбранных народных депутатов, которые прошли в Верховную Раду Украины по итогам голосования, состоявшегося 21 июля, проживают в Киеве (182 человека). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Общественной сетью "Опора", опубликованного в среду, 24 июля.

Согласно данным исследования, на втором месте Киевская область (26 депутатов). Меньше всего новоизбранных депутатов проживает в Луганской области (3 человека) и в АР Крым (1 лицо).

Также сообщалось, что среди 424 новоизбранных депутатов Верховной Рады Украины по итогам голосования 30 человек на момент избрания были безработными.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы. За три дня Центральная избирательная комиссия подсчитала почти 100% электронных протоколов в систему "Выборы". "Слуга народа" набрал 43,14% голосов, у следующей второй "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 13,02%. "Батькивщина" Юлии Тимошенко довольно уверенно сохраняет незначительный отрыв от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Здесь расклад 8,18% и 8,12% соответственно. Замыкает пятерку лидеров партия "Голос" рок-музыканта Святослава Вакарчука. У этой силы - 5,84% голосов.