В Государственном бюро расследований, куда 24 июля прибыл экс-президент Петр Порошенко, заявили, что ничего не знают о целях его визита, а его допрос запланирован на 25 июля. Об этом пишет "Громадське".

"Порошенко действительно пришел в ГБР. Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра. Детали сообщим позже", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

В свою очередь директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем Telegrm-канале заявил, что надеется, что Порошенко придет в ГБР в четверг, 25 июля, как и было определено ранее.

"Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпупском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это определено следователем... Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что также с пониманием он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос", - написал Роман Труба.

Скриншот: t.me/truba_roman

В свою очередь, пресс-служба партии Порошенко "Евросолидарность" объявила о своей версии происходящего, по которой на 25 июля следственных действий по делу Порошенко в ГБР не планировали.

"Несмотря на отсутствие каких-либо повесток, сегодня лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований. Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению… Никакие следственные действия по Петру Порошенко в ГБР на 25 июля не запланированы", - сказано в сообщении.

Кроме того, в "Евросолидарности" утверждают, что ГБР не ведет производства против Порошенко. Также в заявлении партии речь идет о том, что адвокат экс-президента настаивает на ответственности юриста Андрея Портнова за "постоянную утечку информации из ГБР и за заведомо ложные сообщения о преступлении".

Скриншот: Facebook/ Європейська Солідарність

Напомним, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском". Его назначили на 17 июля.

В этот день экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, объяснив это участием в избирательном процессе. После этого его вызвали повторно, на этот раз на 25 июля на 15:30.