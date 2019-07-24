24 июля в министерстве обороны КНР заявили, что могут задействовать военнослужащих Народно-освободительной армии Китая для подавления беспорядков в Гонконге. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает "Интерфакс".

Как ответил официальный представитель министерства У Цянь, Пекин применит армию, если власти Гонконга попросят об этом для обеспечения порядка.

"Поведение некоторых радикально настроенных участников демонстраций абсолютно недопустимо", - добавил чиновник.

Жители Гонконга уже несколько недель устраивают манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. В соответствии с поправками, гонконгские власти получают право выдавать Китаю и другим странам укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. Из-за массовых протестов рассмотрение поправок было отменено.

Несмотря на это, организаторы протестов заявили, что продолжат акции протеста, так как считают недостаточными заверения чиновников о том, что законопроект об экстрадиции отменен.

Как писала "Страна", 1 июля толпа протестующих ворвалась в законодательную палату (парламент) Гонконга.

А представительство МИД Китая в Гонконге в связи с протестами обвинило западные страны в "наглом вмешательстве" в ситуацию.