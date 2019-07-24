В воскресенье, 21 июля, у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана произошел сердечный приступ. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на предсказания астрологов.

Эти слухи опроверг советник Эрдогана. Он прокомментировал новость о смерти главы государства подчеркнув, что это ложь, а сам президент Турции находится сейчас в отпуске добавив, что слухи о его смерти в это время появляются регулярно.

Ранее Реджеп Эрдоган сказал, что последние шаги страны показывают заинтересованность в благополучии турецкого народа и турок-киприотов, поэтому "никакие угрозы не смогут удержать Турцию от ее правого дела".

Власти США были недовольны тесными отношениями Эрдогана с Москвой, особенно их совместными военными проектами по поставке системы ПВО/ПРО С-400 и возможной покупкой российских истребителей. Также президент Турции недавно отправил в отставку главу Центробанка, который обычно назначается с участием влиятельных международных финансовых групп.

Как сообщала "Страна", США готовят санкции против Турции из-за российских С-400. Когда именно будут введены санкции и в каком виде в агентстве Bloomberg не сказали.

Напомним, что Эрдоган заявил, что знает, где скрывается убийца журналиста Хашогги.