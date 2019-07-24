Среди 424 новоизбранных депутатов Верховной Рады Украины по итогам голосования, которое состоялось 21 июля, 30 человек на момент избрания были безработными.

Об этом свидетельствуют данные Общественной сети "Опора", которая провела соответствующее исследование, опубликованное в среду, 24 июля.

По данным "Опоры", в девятом созыве оказалось на 5 безработных меньше, чем среди представителей предыдущего парламента.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы. За три дня Центральная избирательная комиссия подсчитала почти 100% электронных протоколов в систему "Выборы". "Слуга народа" набрал 43,14% голосов, у следующей второй "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 13,02%. "Батькивщина" Юлии Тимошенко довольно уверенно сохраняет незначительный отрыв от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Здесь расклад 8,18% и 8,12% соответственно. Замыкает пятерку лидеров партия "Голос" рок-музыканта Святослава Вакарчука. У этой силы - 5,84% голосов.