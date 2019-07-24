Вопрос освобождения пленных украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе осенью прошлого года, решен. Об этом в комментарии "Громаському" заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - сказала Людмила Денисова.

Однако адвокат украинских моряков Николай Полозов отметил, что ему ничего не известно о договоренности относительно их возвращения в Украину в ближайшее время. Он отметил, что переговоры ведутся, однако на какой стадии они сейчас - неизвестно.

"Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил", - сказал Николай Полозов.

Между тем, Денисова и ее российская коллега Москалькова недавно встретились. Они готовят списки на возвращение граждан Украины и России, куда вошли 120 украинцев и 40 россиян.

Напомним, 9 июля в России предъявили обвинения всем 24 украинским морякам. Это означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств, и начало следующей фазы - ознакомления с материалами уголовного дела.

А 17 июля пленным украинским морякам, задержанным во время инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, продлили срок содержания под стражей до 24 октября. Перед этим о надежде на то, что они будут отпущены в ближайшее время говорили и в Офисе президента, и члены их семей.

"Страна" писала о том, почему украинских моряков не освободили.