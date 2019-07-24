Городской голова Харькова Геннадий Кернес назвал лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили "некультурным и немного дуркуватым человеком". Об этом он заявил в ходе сессии Харьковского горсовета, передает Depo Харьков.

Во время сессии депутат от "Руха новых сил" Саакашвили Игорь Черняк отметил, что стоимость лавочек, которые установили в городских парках, была значительно завышена.

"Вопрос важный, я думаю, что господин Черняк может обратиться в правоохранительные органы и вам дадут ответ на те вопросы, которые вы зададите правоохранительным органам. Мне задают вопрос, как это происходит в городе Харькове, что все мы делаем для людей, много чего хорошего, красивого, а Черняк на сессии горсовета говорит, что мы тупые, что мы бандюки или кто-то еще. Я наслушался вашей предвыборной агитации с вашим патроном Саакашвили, который не только некультурный человек, а еще и дуркуватый немного", - заявил он.

Кроме того, Кернес попросил Черняка передать его слова Саакашвили: "Ну Саакашвили вы передадите, да? Спасибо".

Как сообщала "Страна", в Харькове городские власти восстановили памятник маршалу СССР Георгию Жукову. "Как и обещал - сегодня вернули на место", - написал мэр.

Отметим, что Геннадий Кернес недавно отпраздновал юбилей. Ему стукнуло 60. Праздник отметили фуршетом.