24 июля в Италии началась национальная забастовка работников общественного транспорта. Об этом сообщает издание "The Local".

Перебои наблюдаются в работе общественного транспорта столицы страны. Кроме того, ожидаются транспортные проблемы в Генуе, Падуе и Ровиго.

"Национальная забастовка в среду 24 июля повлияет на весь транспорт, включая автобусы, поезда, паромы и такси", - говорится в новостном издании.

С 10:00 по Киеву перестали ходить региональные поезда по всей территории Апеннин. Железная дорога будет работать с перебоями в течение 8 часов. О прекращении работы на четыре часа также объявили водители автобусов, машинисты метро и трамваев. В Риме забастовка началась в 13:30 по киевскому времени и завершится в 17:30 по Киеву (в 16:30 по местному времени).

В пятницу, 26 июля, анонсирована забастовка работников авиации. Сотрудники итальянской авиакомпании Alitalia и аэропортов заявили, что будут бастовать 24 часа. Однако министерство инфраструктуры и транспорта постановило, что забастовка может продлиться не более четырех часов.

Забастовки транспортников организовали местные профсоюзы в в знак протеста против условий работы.

Напомним, в конце июня горняки шахты Южнодонбасская № 1 и частично шахты имени Сургая объявили забастовку из-за задолженности по зарплате.

А 13 июля в Париже сотни мигрантов ворвались в здание Пантеона и устроили протестную акцию, возмущаясь ухудшением условий жизни лиц без гражданства.