Частная Киевская школа экономики, одним из членов Совета директоров которой является Святослав Вакарчук, проведет образовательный интенсив для партии "Слуга Народа". Об этом сообщает пресс-служба КШЭ в Facebook.

"КШЭ реализует недельную усиленную программу профессионализации, которая углубит понимание социоэкономической ситуации в международном и национальном измерении, а также задаст набор навыков и компетенций, которые понадобятся народным депутатам в ежедневной работе. Программа базируется на лучших международных практиках, ведь в ее основу положен Гарвардский курс преподавания для взрослых", - сказано в сообщении.

Темы, на которых будет сосредоточено внимание: политическая стратегия, публичная политика, макроэкономика и бюджетный процесс, секторальность (микро, регуляция, децентрализация, безопасность и оборона, образование, цифровизация и тд), законодательная рамка и стратегические коммуникации.

Скриншот: Facebook/ Kyiv School of Economics

Как отметила представитель пресс-службы "Слуги народа" Евгения Кравчук, на первом интенсиве образовательный процесс во фракции политической партии не завершится. Избранных депутатов ждут секторальные лекции, семинары, встречи с практиками государственного управления, экспертами и специалистами из разных областей. Процесс обучения продлится постоянно, чтобы обеспечить качественную профессиональную работу каждого народного избранника.

Скриншот: Facebook/ Yevheniya Kravchuk

При этом, по словам почетного президента частной Киевской школы экономики Тимофея Милованова, которого цитирует "Украинская правда", контракт оплачивает партия "Слуга народа". Сумма контракта - коммерческая тайна, однако она соответствует уровню оплаты других клиентов КШЭ. Курс для "Слуг народа" будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады IX созыва.

Любопытно, что одним из членов Совета директоров частной Киевской школы экономики является Святослав Вакарчук, который является не только певцом и общественным активистом, как обозначено на сайте КШЭ, а и лидером партии "Голос", которая набрала около 6% голосов на выборах и проходит в Раду. Мы писали о том, войдет ли "Слуга народа" в коалицию с "Голосом" после заявлений Вакарчука о России.

Скриншот: kse.ua

Напомним, по итогам предварительных результатов парламентских выборов, три четверти новой Рады будут новичками. Президентская партия "Слуга народа", которая набрала больше всего голосов, ведет в Раду больше всего новых лиц: ни в списке, ни в округах она не имеет бывших или действующих нардепов. Также "новичков" широко представляет "Голос": среди списочников мандат имел только Святослав Вакарчук.

Также мы писали, что после скандала с Вакарчуком, который во время телеэфира не смог назвать цену на газ, у Зеленского написали методичку для "чайников".