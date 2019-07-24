24 июля Кабинет министров Украины согласовал назначение на пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмигаля - директора Бурштынской ТЭС. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Решение о кадровом назначении правительство приняло на заседании в среду. О нем коротко уведомил журналистов после заседания сам директор ТЭС.

"Сегодня состоялось мое согласование", - сказал Шмигаль представителям СМИ.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль родился во Львове в 1975 году. В январе 2018 года он стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должности главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА и заместителя начальника Главного управления Министерства доходов во Львовской области.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмин также отменил лицензирование при импорте и экспорте алкоголя и табака.

Правительство также расширило перечень платных автомобильных номеров и установило на них предельную цену в размере 30 тысяч гривен.