Два небольших самолета разбились 24 июля на юго-востоке Франции, поблизости от города Ларш. Они могли столкнуться в воздухе. Об этом передает газета La Provence со ссылкой на местную полицию.

В одном из самолетов находились два человека, в другом - только пилот. Их поиски ведутся в горной местности близ границы с Италией, где найдены обломки машин. В поисковой операции задействованы более 20 жандармов и спасателей, вертолет жандармерии.

Фото: twitter.com/laprovence

Как сообщала "Страна", пилотам из Украины аплодировал аэропорт Стамбула, когда им удалось успешно посадить самолет, разбитый градом.

"Мы решили приземлиться. Мы наклонили борт, чтобы увидеть взлетно-посадочную полосу из боковых окон. Мы сознательно пошли на этот шаг", - рассказал Александр Акопов, добавив, что диспетчеры аэропорта сопровождали его на посадку.

Напомним, что украинцев при вылете в Европу стали проверять тщательней.