Бывший член фракции БПП и известный в прошлом журналист Сергей Лещенко, который баллотировался в Раду по киевскому округу 220, но не прошел в парламент, отказывается комментировать тему своего постпарламентского будущего.

На уточняющий вопрос "Страны", пойдет ли он обратно в журналистику, да и вообще - чем займется, Лещенко попросил оставить его в покое. Он дал понять, что "Страна" - не первое издание, которое интересуется этим вопросом. И трижды повторил, что тему будущего не комментирует.

Отметим, по результатам подсчета 100% протоколов, Сергей Лещенко занял третье место на избирательном округе №220, от которого баллотировался как самовыдвиженец, набрал он 12,13%. Его с 16,24% обошел кандидат от "Евросолидарности" Алексей Окопный. Победу же одержала кандидат от "Слуги народа" Анна Бондар, за нее проголосовало 36,91% избирателей.

Скриншот: cvk.gov.ua

Напомним, победившая на округе №220 Анна Бондарь является заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА. Чиновница известна тем, что длительное время сотрудничала с экс-депутатом Киеврады эпохи Черновецкого Андреем Вавришем, являлась его помощницей. Сам Вавриш является бизнес-партнером и близким другом главы Администрации президента Андрея Богдана.

Также "Страна" подробно писала о том, как "Слуга народа" берет мажоритарку.