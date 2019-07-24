В среду, 24 июля, на Житомирской трассе в Киевской области произошла погоня после того как водитель автомобиля ВАЗ-2199 совершил грубое нарушение правил ПДД и проигнорировал требование полиции остановиться. Об этом сообщает Информатор.

Согласно предварительным данным, полиция преследовала водителя около 15 километров. В итоге машина была остановлена только в лесополосе около села Дмитровка.

Остановившись водитель скрылся в неизвестном направлении. Патрульные нашли и задержали парня, который признался, что был за рулем ВАЗа. При этом, он заметно нервничал. Во время осмотра автомобиля под водительским сидением, были найдены два пистолета, а именно: пистолет Макарова и Beretta.

Фото: kiev.informator.ua

Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что появилось видео полицейской погони за пьяным водителем на автомобиле и бегом.

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