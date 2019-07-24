Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как сообщают "Українськi Новини", прокуроров подозревают в подделке материалов дела бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

ГБР открыло дело еще 6 марта во исполнение решений судов, удовлетворивших жалобы адвокатов Продана, которого подозревали в незаконном обогащении на 89 млн гривен. Защитники чиновника потребовали от Госбюро расследований открыть дело против первого замглавы САП Владимира Кривенко.

Защита экс-и.о. главы ГФС утверждает, что прокуроры САП специально отправляли фотокопии повесток на допрос Продану и членам его семьи через мессенджеры Viber и WhatsApp, точно зная, что вызываемые их не используют.

По мнению адвокатов, прокуроры к тому же не указали в материалах дела, что человек, свидетельствовавший против Продана, отказался от своих показаний.

Наконец, сам бывший глава ГФС заявляет, что прокуроры САП специально указали неправильную дату направления письма о выезде его за границу в ноябре 2018 года.

Уголовное производство открыто по факту служебного подлога во время расследования дела Продана, осуществленного прокурорами САП. А в июле суд разрешил следователям ГБР изъять в Генпрокуратуре материалы уголовного дела Продана.

Напомним, Продан возглавлял ГФС с марта 2017 года, а 5 сентября 2018 года он подал в отставку по собственному желанию. 16 ноября САП заочно объявила ему о подозрении в незаконном обогащении.

Как писала "Страна", в марте НАБУ закрыло уголовное производство по подозрению Продана в незаконном обогащении на 89 миллионов гривен в связи с отменой уголовной ответственности за это преступление.

А в апреле последнего фигуранта дела Продана выпустили из-под домашнего ареста и сняли с него все обвинения.