В Москве задержали политика Алексея Навального, выбежавшего на пробежку. Он собирался купить жене цветов в ее день рождения. Об этом он рассказал на видео в Instagram.

Навальный рассказал, что его задержал отряд ОМОНа. Он доставлен в ОВД Даниловского района. "Сейчас как дурак в трусах нахожусь в отделении полиции. Именно так получилось, извини", - обратился он с улыбкой к супруге.

В ноябре 2018 года Европейский суд по правам человека признал ряд задержаний Навального "политически мотивированными". ЕСПЧ рассматривал случаи задержания Навального в период с 2012 по 2014 годы - тогда он участвовал в нескольких митингах и демонстрациях, после которых его признали виновным в нарушении административного законодательства.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny) 23 Лип 2019 р. о 11:41 PDT

Как сообщала "Страна", Алексей Навальный получит от властей РФ более 22 000 евро за домашней арест по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Однако сам он требовал, чтобы сумма компенсации составила 100 тысяч евро. До этого Навальному уже удавалось выиграть ещё несколько дел против российского правительства.

Ранее Навальный назвал собор ПЦУ в Киеве расколом и потроллил украинцев. В ответ его обматерили.