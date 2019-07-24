Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источник в ГБР.

По данным издания, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на данный момент не выходит на связь. До этого стало известно, что в Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 25 июля.

Напомним, впервые Порошенко был вызван на допрос 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля. По словам адвоката экс президента Игоря Голованя, его подзащитный часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами".

Порошенко был вызван в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" (№62019000000000713).

15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что сторонники Порошенко ворвались в здание бюро, чтобы повлиять на это дело. Он также возмутился, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации по делу, в котором фигурирует Порошенко.