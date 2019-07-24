В среду, 24 июля, в городе Счастье Луганской области состоялась передача Украине 64 осужденных, отбывавших наказание на территории т.н. "ЛНР". Об этом в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

"Сегодня при содействии Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека и лично Людмилы Денисовой состоялась передача еще 64 осужденных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области", - написал Денис Чернышов.

Всего, по его данным, с 2014 года на контролируемую Украиной территорию вернули 554 человека, из них 223 – из оккупированных территорий Донецкой области и 12 лиц – из аннексированного Крыма.

А по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, которые она обнародовала в Facebook, с декабря 2018 года по июль 2019 в Украину перевели 319 осужденных. С учетом лиц, которые переведены из оккупированной части Донецкой области, перемещено 332 осужденных. Освобождены 53 человека. В течение 2014 - 2019 лет переведено 519 осужденных.

Скриншот, фото: Facebook/ Денис Чернишов

Скриншот: Facebook/Людмила Денісова

Напомним, в конце мая представители так называемой "ЛНР" передали украинской стороне 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях на подконтрольной правительству Украины территории.

Также мы писали, что передача Украине 60 заключенных, которые находились в тюрьмах на неподконтрольной территории Луганской области, состоялась и в конце апреля.