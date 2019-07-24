Разработчики приложения FaceApp, на которое подсели миллионы жителей Украины, добавило новый старящий фильтр - Cool Old. С его помощью можно превратиться в стильного и брутального возрастного парня или милую пожилую леди.

Фильтр Cool Old не только старит лицо пользователя, но и добавляет ему выразительности.

Фото Олега Ляшко, обработанное фильтром Cool Old

Мужчинам Cool Old может добавить брутальную седую бороду, подправить брови и сделать взгляд более пронзительным. Женщинам фильтр увеличивает глаза, осветляет кожу и добавляет умеренное количество небольших морщин.

Новый фильтр порадует тех, кого ужасал результат применения стандартного фильтра старения FaceApp. Приложение с опцией Cool Old уже доступно для Android и iOS.

Напомним, FaceApp, созданное российским разработчиком Ярославом Гончаровым, принес за 10 дней более $1 млн. прибыли.

Ранее "Страна" сообщала, что американский сенатор Чак Шумер попросил ФБР проверить FaceApp из-за возможной угрозы конфиденциальности пользователей.