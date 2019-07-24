Бывший тренер донецкого Шахтера, а ныне коуч знаменитой Ромы Паулу Фонсека хочет видеть в своей команде хорошо ему известного форварда "горняков" Жуниора Мораеса.

Об этом передает Football Italia со ссылкой на источники в стане "волков".

Как сообщает один из источников, Паулу Фонсека крайне заинтересован в приобретении своего бывшего подопечного. Бразильский украинец рассматривается прежде всего как замена Эдину Джеко, который хочет покинуть команду и перейти в Интер. Римский клуб обратил внимание на чемпиона Украины после неудачных переговоров по трансферу из Ювентуса Гонсало Игуаина.

В Италии знают, что контракт Мораеса истекает в июне 2020 года, поэтому рассчитывают приобрести его за сумму в 5-8 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом году Жуниор Мораес провел 39 матчей за Шахтер, отметившись 26 голами. Вместе с командой футболист стал чемпионом и обладателем Кубка Украины, а также дошел до 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее "Страна" сообщала, что новую форму Шахтер покажет в первом домашнем матче сезона 2019/2020 против Карпат.