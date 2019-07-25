По результатам выборов в Верховную Раду проходят 424 депутата. Из них - 225 человек - из партийных списков (в зависимости от процентов голосов), остальные 199 - победители на мажоритарных округах. Среди мажоритарщиков оказались, как ставленники партий, так и самовыдвиженцы.

В итоге большинство мест - и по спискам, и по одномандатным округам - получила пропрезидентская "Слуга народа". У нее 254 места в Раде.

Второе место по численности у "Оппозиционной платформы" - 43 народных депутата.

У "Батькивщины" Юлии Тимошенко - 26 мест, у "Европейской солидарности" Петра Порошенко - 24, у "Голоса" Святослава Вакарчука - 20.

"Оппозиционный блок" не прошел в парламент списком, но в Раду войдут как минимум 6 его выдвиженцев на мажоритарке. По одному такому депутату получат депутатские портфели от партий "Самопомощь", "Свобода", "Единый центр" и "Белая церковь вместе".

Приводим полный пофамильный список депутатов от каждой партии и самовыдвиженцев на мажоритарных округах, которые проходят в Верховную Раду на выборах 21 июля.

Отметим, что еще на шести округах идет подсчет голосов - поэтому результаты на них могут в дальнейшем корректироваться.

Слуга народа. 254 места

В целом от пропрезидентской силы в парламент входят 253 депутата. То есть большинство, с которым можно принимать законы. Да и до изменений в конституцию остается 43 голоса.

По партийному списку от "Слуги народа" в Верховную Раду проходят 124 кандидата.

1. Дмитрий Разумков

2. Руслан Стефанчук

3. Ирина Венедиктова

4. Давид Арахамия

5. Галина Янченко

6. Михаил Федоров

7. Александр Корниенко

8. Анастасия Красносельская

9. Александр Ткаченко

10. Жан Беленюк

11. Сергей Бабак

12. Владислав Криклий

13. Елена Шуляк

14. Дмитрий Наталуха

15. Елизавета Ясько

16. Алексей Оржель

17. Андрей Герус

18. Михаил Радуцкий

19. Денис Монастырский

20. Данил Гетьманцев

21. Денис Малюська

22. Андрей Холодов

23. Гео Лерос

24. Сергей Кальченко

25. Максим Ткаченко

26. Егор Чернев

27. Святослав Юраш

28. Павел Сушко

29. Ирина Верещук

30. Александр Кубраков

31. Юлия Диденко

32. Дмитрий Соломчук

33. Михаил Ананченко

34. Анна Коваленко

35. Владлен Неклюдов

36. Игорь Кривошеев

37. Сергей Ионушас

38. Александр Завитневич

39. Вадим Струневич

40. Владимир Воронов

41. Юрий Аристов

42. Юрий Кисель

43. Вадим Галайчук

44. Артем Ковалев

45. Валерий Стернийчук

46. Галина Михайлюк

47. Роман Бабий

48. Александр Качура

59. Анна Новосад

50. Артем Культенко

51. Олег Марусяк

52. Николай Кириченко

53. Галина Третьякова

54. Павел Халимон

55. Ольга Мошенець

56. Ольга Саладуха

57. Ольга Коваль

58. Алина Загоруйко

59. Олег Бондаренко

60. Михаил Крячко

61. Марина Бардина

62. Людмила Марченко

63. Иван Юнаков

64. Дарина Володина

65. Ольга Савченко

66. Оксана Гринчук

67. Владимир Козак

68. Андрей Лысюк

69. Александр Сова

70. Владимир Ватрас

71. Роман Мулик

72. Олег Тарасов

73. Анатолий Костюх

74. Евгений Брагар

75. Виталий Безгин

76. Александр Салийчук

77. Элла Репина

78. Арсений Пушкаренко

79. Марьян Заблоцкий

80. Андрей Клочко

81. Юлия Овчинникова

82. Александр Мережко

83. Алексей Устенко

84. Александр Кабанов

85. Федор Вениславский

86. Лада Булах

87. Евгений Петруняк

88. Александр Мариковський

89. Александр Федиенко

90. Андрей Мотовиловец

91. Анна Колесник

92. Елизавета Богуцкая

93. Артем Нагаевский

94. Никита Потураев

95. Павел Якименко

96. Артем Кунаев

97. Дмитрий Припутень

98. Максим Павлюк

99. Василий Мокан

100. Роксолана Пидласа

101. Богдан Торохтий

102. Оксана Дмитриева

103. Маргарита Шол

104. Андрей Костин

105. Руслан Горбенко

106. Андрей Жупанин

107. Рстислав Тистык

108. Евгений Кравчук

109. Нелли Яковлева

110. Сергей Гривко

111. Петр Павловский

112. Ирина Аллахвердиева

113. Елена Винтоняк

114. Юрий Заславський

115. Андрей Задорожный

116. Остап Шипайло

117. Иван Шинкаренко

118. Ольга Совгиря

119. Владимир Крейденко

120. Тарас Тарасенко

121. Николай Сольский

122. Павел Фролов

123. Николай Новиков

124. Виктория Подгорная

По мажоритарным округам - еще 129.

Винницкая область - 3



11 округ - Максим Пашковский

12 округ - Анатолий Драбовский

14 округ - Ирина Борзова

Волынская область - 1



20 округ - Вячеслав Рублев

Днепропетровская область - 16



24 округ - Дмитрий Кисилевский

25 округ - Максим Бужанский

26 округ - Кирилл Нестеренко

27 округ - Вячеслав Медяник

28 округ - Юрий Мысягин

29 округ - Сергей Демченко

30 округ - Анна Личман

31 округ - Владимир Захарченко

32 округ - Елена Криворучкина

33 округ - Юрий Корявченков

34 округ - Дмитрий Черный

35 округ - Денис Герман

36 округ - Роман Капителов

38 округ - Владислав Бородин

39 округ - Сергей Северин

40 округ - Александр Трухин

Донецкая область - 0

Житомирская область - 5



62 округ - Игорь Герасименко

63 округ - Богдан Кицак

65 округ - Дмитрий Костюк

66 округ - Татьяна Грищенко

67 округ - Сергей Кузьминых

Закарпатская область - 1



70 округ - Михаил Лаба

Запорожская область - 7



74 округ - Геннадий Касай

75 округ - Роман Соха

76 округ - Евгений Шевченко

77 округ - Сергей Штепа

79 округ - Юлия Яцик

81 округ - Павел Мельник

82 округ - Марина Никитина

Ивано-Франковская область - 4

84 округ - Игорь Фрис

85 округ - Эдуард Прощук

86 округ - Александр Матусевич

87 округ - Владимир Тимофийчук

Киевская область - 8



91 округ - Олег Дунда

92 округ - Валерий Колюх

93 округ - Анна Скороход

94 округ - Александр Дубинский

95 округ - Александр Горобец (подсчет на округе еще не закончен)

96 округ - Ольга Василевская-Смаглюк

97 округ - Николай Галушко

98 округ - Сергей Бунин

Кировоградская область - 5



99 округ - Александр Дануца

100 округ - Игорь Мурдий

101 округ - Юрий Кузбит

103 округ - Олег Воронько



106 округ - Алексей Кузнецов

Львовская область - 3



119 округ - Орест Кавецкий

121 округ - Орест Саламаха

124 округ - Юрий Камельчук

Николаевская область - 6



127 округ - Александр Пасечный

128 округ - Александр Гайду

129 округ - Игорь Копытин

130 округ - Игорь Негулевский

131 округ - Артем Черноморов

132 округ - Максим Дырдин

Одесская область - 8



133 округ - Артем Дмитрук

134 округ - Олег Колев,

135 округ - Алексей Леонов

136 округ - Александр Горенюк

138 округ - Степан Чернявский

139 округ - Игорь Васильковский

140 округ - Сергей Колебошин

141 округ - Александр Ткаченко

Полтавская область - 6



144 округ - Дмитрий Налетов

145 округ - Андрей Боблях

148 округ - Анастасия Ляшенко

149 округ - Константин Касай

150 округ - Алексей Мовчан

151 округ - Максим Березин

Ровенская область - 4



152 округ - Александр Ковальчук

153 округ - Роман Иванисов

154 округ - Александр Аликсийчук

156 округ - Сергей Литвиненко

Сумская область - 4



157 округ - Татьяна Рябуха

158 округ - Игорь Васильев

161 округ - Максим Гузенко

162 округ - Николай Задорожный

Тернопольская область - 3



163 округ - Андрей Богданец

167 округ - Игорь Васылив

166 округ - Владимир Гевко

Харьковская область - 12



168 округ - Мария Мезенцева

169 округ - Александр Куницкий

170 округ - Андрей Одарченко

171 округ - Виктор Кинзбурская

172 округ - Юрий Здебский

173 округ - Александр Бакумов

175 округ - Евгений Пивоваров

177 округ - Дмитрий Любота

178 округ - Александр Литвинов

179 округ - Алексей Кучер

180 округ - Алексей Красов

181 округ - Дмитрий Микиша

Херсонская область - 4



182 округ - Павел Павлиш

183 округ - Виктория Вагнер

185 округ - Владимир Иванов

186 округ - Алексей Ковалев

Хмельницкая область - 4



187 округ - Николай Стефанчук

189 округ - Елена Копанчук

190 округ - Алексей Жмеренецкий

193 округ - Игорь Марчук

Черкасская область - 5



194 округ - Любовь Шпак

195 округ - Олег Арсенюк (подсчет голосов не закончен)

196 округ - Андрей Стрихарский

197 округ - Александр Скичко

199 округ - Сергей Нагорняк

Черновецкая область - 4



201 округ - Елена Лис

202 округ - Максим Заремский

203 округ - Георгий Мазурашу

204 округ - Валерий Божик

Черниговская область - 4



205 округ - Олег Семинский

206 округ - Антон Поляков (подсчет голосов не закончен)

207 округ - Максим Зуев (подсчет голосов не закончен)

209 округ - Валерий Зуб

Киев - 13



211 округ - Александр Юрченко

212 округ - Максим Перебейнос

213 округ - Артем Дубнов

214 округ - Сергей Швец

215 округ - Богдан Яременко

216 округ - Леся Забуранная

217 округ - Марьяна Безуглая

218 округ - Дмитрий Гурин

219 округ - Николай Тищенко

220 округ - Анна Бондар

221 округ - Анна Пуртова

222 округ - Роман Грищук

223 округ - Людмила Буймистер

Оппозиционная платформа - За жизнь. 43 места

"Оппозиционная платформа - За жизнь" по результатам выборов заведет в Раду 43 человека.

По списку от "Оппозиционной платформы" проходят 37 кандидатов.

Юрий Бойко Вадим Рабинович Виктор Медведчук Наталья Королевская Сергей Левочкин Василий Нимченко Нестор Шуфрич Сергей Ларин Сергей Дунаев Тарас Козак Вадим Столар Юлий Иоффе Михаил Папиев Игорь Абрамович Дмитрий Исаенко Николай Скорик Григорий Суркис Игорь Киселев Юрий Загородний Анатолий Бурмич Юлия Левочкина Александр Колтунович Григорий Мамка Владимир Кальцев Юрий Павленко Наталья Приходько Виктор Черный Виталий Борт Михаил Макаренко Олег Волошин Татьяна Плачкова Александр Пузанов Суто Мамоян Илья Кива Ренат Кузьмин Александр Качный Антонина Славицкая

По мажоритарным округам в Раду войдут еще 6 кандидатов.

Донецкая область - 4



46 округ - Федор Христенко

47 округ - Юрий Солод

49 округ - Валерий Гнатенко (пока побеждает именно он, но подсчет на участке не закончен: осталось около 7% бюллетеней)

59 округ - Владимир Мороз

Запорожская область - 1

78 округ - Александр Пономарев

Луганская область - 1

113 округ - Александр Лукашев

Батькивщина. 26 мест

Политсила Юлии Тимошенко по итогам выборов займет в парламенте 26 кресел.

По списку в парламент попадают 24 человека:

Юлия Тимошенко Сергей Тарута Валентин Наливайченко Сергей Соболев Елена Кондратюк Иван Кириленко Андрей Кожемякин Григорий Немыря Сергей Власенко Валерий Дубиль Александр Абдуллин Иван Крулько Анжелика Лабунская Константин Бондарев Михаил Цимбалюк Виталий Данилов Ольга Белькова Алексей Кучеренко Андрей Николаенко Михаил Волынец Андрей Пузийчук Алена Шкрум Владимир Кабаченко Вадим Ивченко

По мажоритарным округам проходят 2 кандидата:

Винницкая область - 1

18 округ - Олег Мейдич

Донецкая область - 1

52 округ - Евгений Яковенко

Европейская солидарность. 24 места

Партия Порошенко по итогу выборов может рассчитывать на 24 места в Раде. Хотя по экзитполам его шансы были выше. В итоге в Раду не попадает скандальный глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

По списку проходят 23 человека:

Порошенко Петр Парубий Андрей Геращенко Ирина Забродский Михаил Федина София Джемилев Мустафа Зинкевич Яна Чийгоз Ахтем Синютка Олег Климпуш-Цинцадзе Иванна Герасимов Артур Кубив Степан Фриз Ирина Южанина Нина Луценко Ирина Сюмар Виктория Арьев Владимир Павленко Ростислав Величкович Руслан Алексеев Сергей Князевич Руслан Саврасов Максим Ионова Мария

По мажоритарным округам плюс 1 человек:

Львовская область - 1

116 округ - Николай Княжицкий, "Европейская солидарность"

Голос. 20 мест

Партия Вакарчука может рассчитывать на 20 мест в парламенте нового созыва.

По списку проходят 17 депутатов:

Святослав Вакарчук Юлия Клименко Кира Рудык Ярослав Железняк Александра Устинова Олег Макаров Ярослав Юрчишин Сергей Рахманин Соломия Бобровская Ольга Стефанишина Владимир Цабаль Андрей Осадчук Роман Костенко Роман Лозинский Инна Совсун Леся Василенко Рустем Умеров

По мажоритарным округам 3 кандидата - и все трое из львовской области:

Львовская область - 3

115 округ - Наталья Пипа

117 округ - Ярослав Рущишин

118 округ - Галина Васильченко

Оппозиционный блок. 6 мест

От этой политической силы в Раду проходят 6 кандидатов. Все они победили только на мажоритарных округах - сама партия не преодолела 5% барьер и в парламенте своей фракции иметь не будет.

Также на 49 округе Донецкой области за победу продолжают бороться представитель "Оппоблока" Борис Колесников и "Оппозиционной платформы" - Валерий Гнатенко. Последний опережает Колесникова на 5%. Но подсчет в округе еще не закончен - осталось около 7% бюллетеней. "Страна" разбирала ситуацю на 49-м и других спорных округах Донецкой области.

Донецкая область -4

45 округ - Муса Магомедов

50 округ - Руслан Требушкин

57 округ - Вадим Новинский

58 округ - Сергей Магера

Луганская область -1

105 округ - Виктория Гриб

Харьковская область - 1

176 округ - Дмитрий Шенцев

Самопомощь. 1 место

Самопомощь Садового смогла завести только 1 мажоритарщика в Раду. Это Павел Бакунец, победивший на округе 122 во Львовской области.

Единый центр. 1 место

Единственный представитель этой партии в парламенте - экс-губернатор Закарпатской области Виктор Балога. Он победил в округе №69 на Закарпатье.

Свобода. 1 место

От всего блока националистов в парламенте нового созыва будет только один представитель - победившая на 83 округе Оксана Савчук.

Белая Церковь вместе. 1 место

Представителем этой малоизвестной партии в Раде станет Николай Бабенко, одержавший победу на округе 90 в Киевской области.

Самовыдвиженцы. 47 мест

В Верховной Раде 9 созыва 48 мест займут депутаты-самовыдвиженцы, победившие на мажоритарных округах.

Винницкая область - 4

13 округ - Петр Юрчишин

15 округ - Лариса Билозир

16 округ - Геннадий Вацак

17 округ - Николай Кучер

Волынская область - 4

19 округ - Игорь Гузь

21 округ - Степан Ивахив

22 округ - Игорь Палица

23 округ - Ирина Констанкевич

Днепропетровская область - 1

37 округ - Дмитрий Шпенов

Донецкая область - 3

48 округ - Максим Ефимов

51 округ - Александр Ковалев

60 округ - Дмитрий Лубинец

Житомирская область - 1

64 округ - Владимир Арешонков

Закарпатская область - 4



68 округ - Роберт Горват

71 округ - Валерий Лунченко

72 округ - Василий Петевка

73 округ - Владислав Поляк

Запорожская область - 1

80 округ - Сергей Минько

Ивано-Франковская область - 2

88 округ - Андрей Иванчук

89 округ - Дмитрий Сиреджук

Киевская область - 0

Кировоградская область - 1

102 округ - Олесь Довгий

Луганская область - 3

107 округ - Александр Сухов

112 округ - Сергей Вельможный

114 округ - Сергей Шахов

Львовская область - 4

120 округ - Ярослав Дубневич

123 округ - Тарас Батенко

125 округ - Андрей Лопушанский (подсчет голосов не закончен)

126 округ - Андрей Кит

Николаевская область - 0

Одесская область - 3

137 округ - Алексей Гончаренко

142 округ - Антон Киссе

143 округ - Анатолий Урбанский

Полтавская область - 2

146 округ - Юрий Шаповалов

147 округ - Олег Кулинич

Ровенская область - 1

155 округ - Виктор Мялик

Сумская область - 2

159 округ - Андрей Деркач

160 округ - Игорь Молоток

Тернопольская область - 2

164 округ - Иван Чайковский

165 округ - Николай Люшняк

Харьковская область - 1

174 округ - Александр Фельдман

Херсонская область - 1

184 округ - Игорь Колыхаев

Хмельницкая область - 3

188 округ - Сергей Лабазюк

191 округ - Виктор Бондар

192 округ - Александр Герега

Черкасская область - 2

198 округ - Сергей Рудик

200 округ - Антон Яценко

Черновецкая область - 0

Черниговская область - 3

208 округ - Валерий Давиденко

210 округ - Сергей Коровченко

Киев - 0