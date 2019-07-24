Знаменитой американской певице Дженнифер Лопес сегодня исполнилось 50 лет. Жизнь артистки бьет ключом. Она собирается замуж за известного бейсболиста и бизнесмена, который младше ее на 7 лет, а недавно начала большой концертный тур. Рассказываем, что происходит в жизни Дженнифер Лопес в ее 50-летие.

Концертный тур и выступление без света

Дженнифер Лопес сейчас проводит мировой концертный тур - It's My Party. В этом месяце она выступила в огромном спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Но концерт омрачился неприятностью: в Нью-Йорке внезапно отключился свет. Лопес успела спеть только две песни. 20 тысяч зрителей пришлось эвакуировать с площадки.

Оказалось, что из-за возгорания трансфоматора, без света на 4 часа остались центральный районы "большого яблока" - Манхэттен и Верхний Ист-Сайд.

Дуэт с дочерью

В июне Лопес опубликовала в Инстаграм видео, на котором она поет вместе со своей 11-летней дочерью. Это произошло во время концерта в Калифорнии. Эмма была одета почти в такое же красное платье, как и сама Дженнифер Лопес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 8 Июн 2019 в 8:59 PDT

Роль в кино

В этом месяце вышел трейлер фильма "Стриптизерши", где Дженнифер Лопес играет одну из ролей. Вместе с певицей в ленте играют Констанс Ву, Карди Би, Джулия Стайлз, Лили Рейнхарт и другие.

По сюжету фильма стриптизерши, потерявшие накопления из-за банковского кризиса, решают отомстить виновникам их финансовых проблем. Лопес, и так демонстрирующая отличные танцевальные способности, специально для съемок несколько месяцев оттачивала мастерство танцев на пилоне с профессиональным тренером.

Личная жизнь

В марте 2017 года Лопес, которая уже трижды была замужем, начала встречаться с 43-летним бейсболистом Алексом Родригесом. В настоящее время пара планирует свадьбу. Как заявила сама певица, торжество будет отличаться от ее предыдущих свадеб. Певица хочет по-настоящему пышную церемонию и венчание в церкви. Она планирует выложить за свадьбу на Багамских островах 15 миллионов долларов. О помолвке было объявлено весной этого года.

В день рождения любимой Родригес обнародовал трогательный ролик с нарезкой совместных фото. У него есть двое дочек от предыдущего брака, которые просто обожают Джей Ло.

Распорядок дня

Оставаться в тонусе и успевать уделять время семье и карьере у Дженнифер получается благодаря трудолюбивости и специальному распорядку дня. Она просыпается в 6 утра, а спустя 45 минут уже завтракает на кухне с детьми. Обычно, это что-то полезное и здоровое. Сама Джей Ло выпивает с утра протеиновый коктейль. После того, как дети отправляются в школу - по плану у нее тренировка в спортзале. Занимается она ежедневно, уделяя этому чуть больше часа. После зала вновь завтракает. Обычно это йогурт, ягоды с медом. Сидеть на диетах певица не любит, вместо этого уделяя время здоровому питанию, позволяя себе иногда блинчики и выпечку.

Ее рабочий день начинается с 9 утра и обычно заполнен деловыми встречами, репетициями, курсами актерского мастерства. А за ужином, когда певица не на гастролях дома собираются самые близкие люди.

Фото: С Алексом Родригесом на кухне

Спать Дженифер отправляется около 22:00. Она следит за тем, чтобы спать не меньше 8 часов, считая, что это лучшее средство, чтобы кожа выглядела здоровой и отдохнувшей.