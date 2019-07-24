Детективы Национального антикоррупционного бюро в среду, 24 июля обыскивают офис компании "Богдан Моторс" на Рыбальском полуострове в Киеве по делу Укрэксимбанка. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники. Другой источник сообщил агентству, что обыски проводятся также в банке.

В корпорации подтвердили факт проведения обысков в офисе в Киеве. Представители компании считают их политически мотивированными, а обвинения называют необоснованными. Как отметили в "Богдан Моторс" речь идет об открытой реструктуризации кредита.

"Мы неоднократно открыто говорили о том, что кредит брался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривни, отсутствия господдержки и финансирования это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу", - рассказал пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля

В "Богдан Моторс" заявили, что постоянные обыски ставят под угрозу выполнение корпорацией контрактов, которые они выиграли на конкурсах по поставкам автобусов и троллейбусов муниципалитетам.

"Богдан Моторс" - украинская автомобилестроительная корпорация, один из главных производителей на автомобильном рынке Украины. Основатель компании - Олег Гладковский (Свинарчук).

Это уже не первый обыск за последнее время, "Страна" сообщала, что 19 июля НАБУ проводили обыски в спортклубе Порошенко и корпорации"Богдан".

Кроме того, мы писали, что в Киеве загорелся архив "Укрэксимбанка", где хранятся документы о кредите Гладковскому.