Сходница – это одна из жемчужин среди курортного разнообразия Карпат. Она находится во Львовской области и богата на бальнеологические санатории. Летом самое время оздоровиться и отдохнуть. А современные оздоровительные комплексы Сходницы и целебная вода Нафтуся из более 30 родников помогут вам в этом.

Сходница – лучшие санатории

Санатории Сходницы – это специализированные учреждения, где турист может в совокупности оздоровиться и отдохнуть от шума города. Мы подобрали ТОП-5 лучших лечебных комплексов Сходницы по оценкам людей, которые там уже побывали.

Три Сини та Донька 5 - пятизвездочный санаторий с современной архитектурой. Медицинский центр «Владо» проведет для вас полный спектр лечебных процедур, которые вам назначит врач. В основном сюда едут, чтобы вылечить урологические, пищеварительные, эндокринные заболевания. В сочетании с комфортными номерами, широким перечнем дополнительных услуг, таких как бассейн, тренажерный зал, два ресторана и многое другое, вы сможете по-настоящему отдохнуть душой и телом.

Зеленый Бор – расположен среди склонов национального парка «Сколевские Бескиды» на высоте 630 метров от уровня моря. Диетическое питание по Певзнеру, широкий ассортимент целебных процедур и минеральная вода Нафтуся сделают ваш отдых полезным и результативным. В санатории туристы могут выпить воды из источников типа Нафтуся №25 и №26.

Стожары – один из самых первых комплексов курорта Сходница. В 2005 году была проведена реставрация. Это санаторий, где можно вылечить болезни пищеварительной системы, улучшить обмен веществ и работу органов урологии. Вы будете жить возле карпатских гор с полезными фитонцидами, пить воду из бювета, до которого 150 м, лечиться под присмотром врачей. Среди услуг – сауна, косметический кабинет, организация экскурсий и т.д. Можно заказать экскурсию, арендовать велосипед. Одновременно здесь могут жить до 100 человек.

ДиАнна – красивый и современный отельный комплекс с питанием по типу шведского стола. Гости могут покушать в ресторанах «Белый лев» и «Джамбо». Кроме того, в собственном медицинском центре помогут вылечить гастрит, болезни почек, улучшить самочувствие при болезнях мочевыводящих путей. На территории есть СПА-центр, тренажерный зал, бассейн, баня. Туристы могут арендовать велосипед, сигвей, заказать экскурсию по Карпатам, полетать на воздушном шаре.

Три Сына и Дочка 4 – это лидер среди здравниц этого края. Благодаря сочетанию европейский сервис и приемлемые цены, здесь каждый год останавливаются тысячи туристов. Санаторий может одновременно разместить 130 человек. Здесь наряду с широким комплексом лечебных процедур, вам предложат разнообразные виды услуг для проведения интересного досуга. На территории расположен оздоровительный центр «Владо», специалисты которого отвечают за здоровье отдыхающих. Кроме этого здесь есть СПА-центр, различные источники минеральной воды, бассейны рестораны – все, чтобы вы получили полный спектр услуг.

Сходница – лечение и отдых по стандартам Европы

Расположение курорта Сходница у подножия Карпат, наличие около 40 исследованных и пробуренных 17-ти источников целебной воды и санатории с европейским обслуживанием сделают ваш отдых незабываемым. Кроме того, край богат природными и историческими памятками. Проживая в Сходнице, вы сможете посетить национальный парк Сколевские Бескиды, подняться на гору Парашка, комплекс скал неподалеку от поселка Урыч, древнеславянский город-крепость Тустань и т.д. Густые леса богаты на грибы, ягоды, полезные травы.

Надеемся, что наш обзор будет для Вас полезным. Забронировать путевки на отдых в Сходнице можно на сайте sanatorii-karpat.com