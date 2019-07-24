Филиал "Центр сервисного обеспечения", который входит в структуру "Укрзализныци", провел тендер на покупку сувенирной продукции: подарочных чайных наборов на одну и две персоны. Об этом сообщает газета "Позиция".

Тендер предполагает приобретение 231 набора на одного человека в который входят:

подстаканник с логотипом "Укрзализныци";

хрустальный стакан объемом 200 мл;

чайная ложка;

подарочная упаковка.

Также планируется купить 210 аналогичных наборов, только на две персоны.

Общая ожидаемая стоимость сувенирной продукции составляет более 1,3 миллиона гривен. По результатам торгов тендер выиграл ЧП Демиденко Александр Николаевич с суммой 468 тыс. грн.



Стоимость набора с одним стаканом составила 2 025,97 грн. без НДС. Набор из двух стаканов стоит 3 047,61 грн. без НДС.

Как сообщают СМИ, в июле 2018 года "Укрзализныця" уже закупала 240 таких же сувениров. Правда цены тогда были ниже: 1890,03 грн. и 2869,00 грн. за наборы на одного и двоих.

Остается загадкой, кому и при каких обстоятельствах предприятие дарит такие баснословно дорогие стаканы.

Как ранее писала "Страна", "Укрзализныця" планирует повысить штрафы за безбилетный проезд в электричках в 30 раз.

Также мы сообщали, что компания решила перевозить грузы в пассажирских составах.