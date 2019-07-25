В четверг, 25 июля, в Украине отмечают неофициальный праздник - День зубного техника, именины Марии, Антона и Арсения, а в народе - День Прокла Плакальщика, который приносит ранним утром обильную росу на траве. Официальных праздников в Украине в этот день нет.

Народные праздники

В народе 25 июля почитают Прокла Плакальщика. Такое название праздник получил из-за обильных осадков и утренней росы, которая считалась предвестником ясных дней. Росе в этот день приписывались целебные свойства, ее было принято собирать на рассвете. Для этого в поле расстилали чистое покрывало, оно пропитывалось влагой, которую потом выжимали в глиняную емкость. Примочки из росы и трав использовали для лечение варикоза, отеков, кровотечений или бессонницы. Прокловы росы применяли для лечения от сглаза. Также считалось, что умывание росой продлевает девушке молодость и красоту.

Церковные праздники

25 июля - День памяти мученика Прокла. Уроженец Калипта жил во 2 веке при императоре-язычнике Траяне, который устроил гонения на христиан. Прокла задержали и долго пытали, заставляя отказаться от веры. Мученик во время истязаний предсказал правителю города, что он и сам признает Иисуса как единственного бога. Прокла привязали к повозке правителя и вынудили бежать за ней. Однако чудным образом кони остановились, когда Прокл обратился с молитвой к Богу. Правитель застыл в безмолвии и смог прийти в себя только, когда подписал документ о признании Христа своим богом. Однако в душе у него поселилась месть и он приказал казнить Прокла. Мужчину привязали к столбу и выпустили в него стрелы. Мученик до самой смерти молился о прощении своих обидчиков.

День вне времени

Согласно календарю индейцев майя, 25 июля отмечается так называемый День Вне Времени. Ему придавали особого значения и верили, что все мечты и воображения получают шанс реализоваться. В этот день легче всего понять свой внутренний мир. Племена майя воспринимали события через даты, а 365-й день выпадал на 25 июля и не являлся ни днем недели, ни днем месяца. В этот день многие страны практикуют медитацию за мир на Земле и предотвращение глобальных катастроф.

День зубного техника

25 июля зубные техники и стоматологи отмечают свой профессиональный праздник. Он считается неофициальным, его начали праздновать с 2000 года. Специальности стоматолога и зуботехника неразрывно связаны друг с другом: если врач-стоматолог выполняет клинические этапы лечения, то зубной техник осуществляет лабораторную часть работы. Совместными усилиями зубные врачи добиваются высокого результата. Международный день стоматолога отмечают 9 февраля.

Именины

25 июля именины у Антона, Арсения, Вероники, Гавриила, Ивана, Марии, Михаила и Федора.