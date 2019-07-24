Во вторник, 23 июля, около 19:00 в селе Ракошино Мукачевского района Закарпатья произошло смертельное ДТП. Заместитель руководителя областной ГФС насмерть сбил сотрудника дорожной службы.

"45-летний водитель внедорожника Volkswagen Touareg, один из заместителей руководителя ГФС в Закарпатской области, на окраине села Ракошино совершил наезд на пешехода – сотрудника дорожной службы, который в этот момент работал на том участке дороги", - говорится на FB-странице пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко.

В рамках зарегистрированного уголовного производства по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) продолжается проведение первоочередных следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия. Его ведут сотрудники львовского территориального управления ГБР под процессуальным наблюдением прокуратуры Закарпатья.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Как сообщала "Страна", возмущенные местные жители перекрыли дорогу возле села Имстичево Закарпатской области. Они вышли на митинг, чтобы выразить протест против плохой дороги.

Также напомним видео, как пьяные водители двух авто не смогли поделить одну дорогу в Киеве.