Во вторник, 23 июля, скоростной поезд Интерсити "Запорожье - Киев" экстренно затормозил из-за чьей-то неудачной шутки: машинист увидел на рельсах огромную плюшевую игрушку, которую принял за ребенка. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Шутка удачная, если смешно всем. Но совсем не смешно было вчера, 23 июля, машинисту поезда Интерсити+ №731 Запорожье - Киев, когда ему пришлось применять экстренное торможение в 19:12 возле станции Корыстивка, в попытке предупредить наезд на посторонний предмет на рельсах", - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что на рельсах лежала большая плюшевая игрушка (заяц, на фото чуть ниже), которую машинист принял за ребенка, поэтому применил экстренное торможение. Также "Укрзализныця" напомнила о том, что железная дорога - не место для игр и шуток.

Тот самый дряблый заяц. Фото: uz.gov.ua

Напомним, ранее поезд Интерсити "Киев-Львов" столкнулся с автомобилем.

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