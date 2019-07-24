Кабинет Министров Украины исключил из перечня видов хозяйственной деятельности, которые должны получать лицензию в Министерстве экономического развития и торговли, импорт и экспорт спирта и табака. Решение было принято на заседании в среду, 24 июля. Новость сообщают "Українськi Новини".

Цель постановления - привести нормативно-правовые акты в соответствие к поправкам в закон о государственном регулировании производства и оборота спирта, которые вступили в силу с 1 июля.

23 ноября Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс и ряд законодательных актов. В соответствии с ними 1 июля экспорт и импорт спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий должен осуществляться субъектами хозяйствования без лицензии.

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