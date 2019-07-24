Кабинет Министров Украины исключил из перечня видов хозяйственной деятельности, которые должны получать лицензию в Министерстве экономического развития и торговли, импорт и экспорт спирта и табака. Решение было принято на заседании в среду, 24 июля. Новость сообщают "Українськi Новини".

Цель постановления - привести нормативно-правовые акты в соответствие к поправкам в закон о государственном регулировании производства и оборота спирта, которые вступили в силу с 1 июля.

23 ноября Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс и ряд законодательных актов. В соответствии с ними  1 июля экспорт и импорт спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий должен осуществляться субъектами хозяйствования без лицензии.

Сегодня "Страна" сообщала, что Кабмин решил продавать элитные номера

Кроме того, мы сообщали, что Украина продлила действие эмбарго на российские товары.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!