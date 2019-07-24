Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился к народу Украины в связи с прошедшими парламентскими выборами, которые назвал самыми позорными. Обращение радикал опубликовал в своем Twitter.

Ляшко посетовал по поводу того, что у "пародии на диктатора" (то есть президента Владимира Зеленского) теперь есть возможность фактически полностью контролировать парламент. "Народ мой, что ты наделал?! Самые позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, однако за все ответит очень скоро", - горестно воскликнул нардеп.

Затем радикал поклялся, что будет бороться с Зеленским и его политсилой "за Украину". "Я и наша команда - в оппозиции к Зеленскому и его всевластию! Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину. Присоединяйтесь", - призвал "свой народ" Ляшко.

Скриншот: Twitter/ OVLiashko

Напомним, Радикальная партия Ляшко не преодолела проходной барьер на внеочередных выборах. Партия набрала 4,01% (или 582 996) голосов, как показывают результаты обработки 99,45% протоколов.

Скриншот: cvk.gov.ua

"Страна" внимательно следит за ходом подсчета голосов в парламент.

Ранее мы писали о том, кто из одиозных депутатов эпохи Порошенко кроме Ляшко не попадает в Раду.