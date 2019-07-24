Утром в среду, 24 июля, экс-глава фракции "Партии регионов" Александра Ефремов покинул СИЗО. Об этом сообщает ТСН.

Александра Ефремова, которому ранее суд после трех лет содержания под стражей сменил меру пресечения на домашний арест, у здания СИЗО в Старобельске его встречал адвокат.

Из следственного изолятора Ефремов вышел около 08:00, без вещей. Его встретил адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover, на котором Ефремов поедет в Киев. Также в машине были двое представителей правоохранительных органов.

Напомним, Александра Ефремова обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность государства и создании террористической организации. Ему также инкриминируется поддержка т.н. "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля". Он был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту перед вылетом в Австрию и арестован на следующий день.

"Страна" подробно рассказывала, какие преступления вменяют Ефремову и каким образом его пытались использовать в ходе прошедших 21 июля парламентских выборов.