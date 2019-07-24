Во вторник, 23 июля в Голосеевском районе Киева в квартире по улице Ломоносова, 46/1 нашли окровавленное тело молодой девушки. До того следы крови на входе в квартиру заметил мужчина и сразу вызвал полицию. Для выяснения обстоятельств были направлены следователи Главного управления полиции. Вызов на линию экстренных служб поступил около 20:40. Об этом сообщает Информатор.

По информации от правоохранителей, изначально о том, что девушка не выходит на связь, заявил ее отец. В это же время мужчина попросил своего товарища заехать в квартиру, в которой она проживала. Связь с ней оборвалась около 12:00 того же дня.

Когда мужчина подошел к квартире, то увидел, что входная дверь открыта, а на полу видны явные следы крови. Он незамедлительно позвонил на "102". Прибывшие полицейские открыли дверь и увидели на полу тело 18-летней девушки в луже крови. На умершей также лежал нож.

Для обследования места происшествия и выяснения подробностей выезжали следственно-оперативные группы Голосеевского района и Главного управления полиции Киева. Также на месте работали кинологи и медики. Детали случившегося выясняются.

Видео: youtube.com/informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", на пляже в Голосеевском районе из воды достали 45-летнюю женщину. Из воды ее вытащила знакомая, которая увидела, как она тонет. Прибывшие на место медики сделали все возможное, но не смогли реанимировать пострадавшую. Ей было 45 лет.

Отметим, что в Киеве пришлось вызвать спасателей из-за кошки под капотом, которая не давала уехать в больницу.

Напомним, что в парках Киева появились арки, распыляющие прохладную воду.