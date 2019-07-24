Глава Офиса президента Андрей Богдан направил в Кабинет министров мин представление об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственно администрации (КГГА). Документ со ссылкой на свой источник опубликовал в Facebook шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар.

"Как сообщают мои источники, глава Офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Началось", - пояснил ситуацию Орест Сохар.

Скриншот: Facebook/ Орест Сохар

В документе говорится, что основание для увольнения Кличко то, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по представлению Кабмина.

"Законом Украины "О местных государственных администрациях" определено, что главы местных госадминистраций назначаются на срок полномочий президента, в случае избрания нового президента продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых", - говорится в письме главы ОП.

Ранее "Страна" сообщала, что Виталию Кличко вручена повестка на допрос в Госбюро расследований.

Кроме того, мы писали, что в НАБУ открыли производство против компании, проектировавшей стеклянный мост в Киеве.