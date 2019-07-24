Киевское Динамо перед стартом нового сезона решило вернуть из аренды своего перуанского защитника Карлоса Самбрано, который в минувшем сезоне защищал цвета швейцарского Базеля.

Об этом передает Террикон со ссылкой на Fox Sports Radio Peru.

30-летний южноамериканец имел шансы продолжить карьеру в Германии, однако клубы так и не договорились об условиях трансфера футболиста. Таким образом, Карлоса ждут в Киеве.

Напомним, Самбрано присоединился к Динамо в январе 2018 года на правах свободного агента, но с тех пор не провел за украинскую команду на поле ни единой минуты. До сотрудничества с серебряным призером УПЛ Карлос защищал цвета российского Рубина, греческого ПАОК, Шальке и других немецких клубов.

"Динамовцы" откроют новый сезон 28-го июля, когда поспорят с Шахтером за Суперкубок Украины. Поединок традиционно состоится в Одессе.