Справочный курс гривни 24 июля составил 25,52 грн за доллар США. Такие данные обнародованы на официальном сайте Национального банка Украины.

Средний курс межбанковского рынка (справочный курс) НБУ гривни к доллару США по состоянию на 12:00 по Киеву установлен в размере 25 грн 52 копейки. 23 июля он составлял 25 грн 62 копейки. Таким образом, гривна окрепла на 10 копеек.

Справочный курс гривни. Фото: bank.gov.ua

Напомним, ранее "Страна" анализировала, что происходит с национальной украинской валютой после внеочередных парламентских выборов 21 июля. После выборов гривна несколько укрепилась, что банкиры объяснили исчезновением нервозности.

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