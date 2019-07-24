Представитель президента в правительстве Андрей Герус посоветовал правительству Гройсмана не принимать решения, которые будут достаточно быстро отменены уже следующим составом Кабинета министров. Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус журналистам перед заседанием Кабмина, передает УНН.

По его словам, в частности, нынешнему правительству не следует принимать запланированное на 24 июля решение об отсрочке сокращения выбросов электростанций, работающих на угле.

Герус заявил, что если украинские электростанции продают свою продукцию по европейским ценам, то они должны также обеспечивать европейские стандарты, в частности, и в области экологии. При этом он добавил, что процесс передачи власти должен происходить нормально.

Как сообщала "Страна", после обысков в Кабмине прокуратура изъяла документы по поставкам военного оборудования из США. Уголовное дело расследуется по ч. 4 статьи 190 УК, (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Его открыли 19 июля 2019 года.

Также в Кабмине 23 июля официально назначили временщика на пост главы Государственной фискальной службы Украины.