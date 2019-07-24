В Верховной Раде IX созыва самому молодому депутату будет 23 года, а самому старому - 78. Таким образом, разница между ними 55 лет.

Так, согласно информации, предоставленной партиями, самый молодой депутат, который проходит в парламент по результатам выборов, - Святослав Юраш. Это 27-й номер в списке президентской партии "Слуга народа". Он родился 16 февраля 1996 года, то есть на данный момент ему 23 года.

Как писала ранее "Страна", Юраш является сыном главы департамента по делам религий Андрея Юраша, при содействии которого Порошенко лоббировал создание ПЦУ. Когда пользователи могли ставить кандидатам в депутаты лайки и дизлайки на сайте "Слуги народа", Юраш был на втором месте антирейтинга.

Также мы писали о том, что, будучи членом команды Владимира Зеленского имел конфликт с нардепом Олегом Барной на одном из телешоу после победы Зеленского в первом туре президентских выборов. Раньше, как утверждали СМИ, был пресс-секретарем Дмитрия Яроша. Однако сам Юраш это отрицал и говорил, что просто помогал на Евромайдане освещать деятельность "Правого сектора" в положительном ключе. Первые 6 месяцев войны работал с Fox News на оккупированной части Донбасса. С 2015 года является секретарем общественного совета при парламентском комитете по иностранным делам.

Святослав Юраш. Фото: UA Rating

Самым старым депутатом станет Юлий Иоффе, 12-й номер списка "Оппозиционной платформы - За життя". Ему 78 лет. Давний соратник Бойко.

В 1990 году в ходе первых альтернативных парламентских выборов в Украинской ССР был выдвинут кандидатом в народные депутаты трудовым трудовыми коллективами шахт. На парламентских выборах в 1994 году был избран депутатом Верховной рады Украины II созыва) от Рубежанского избирательного округа № 248 Луганской области. Далее во времена независимости пропустил только 5 и 6 созывы Верховной Рады.

Юлий Иоффе. Фото: KP.UA

Напомним, Разумков подтвердил идею начала работы новой Рады в День Независимости.

Также мы писали, что в новую Раду прошло рекордное количество женщин.