Бывший министр экономики Франции Тьерри Бретон, его жена и водитель были избиты в Париже. Об этом сообщает газета "Le Parisien".

По данным французского издания, нападение на экс-чиновника произошло еще на выходных. Однако в прессу информация о происшествии просочилась только сейчас.

Как стало известно СМИ, двое вооруженных мужчин поздней ночью ворвались в дом экс-министра, который находится в 14-м округе Парижа. В тот момент в доме помимо самого Бретона находились его супруга и водитель.

Злоумышленники несколько раз ударили каждую жертву, после чего заперли людей в туалете. Лишь несколько часов спустя, к 3 ночи пострадавшим удалось открыть запертые двери и вызвать полицию.

Тьерри Бретон. Фото: tellerreport.com

По словам пострадавших, преступники похитили драгоценности, в том числе браслет стоимостью около 40 тыс. евро, а также около 1 тыс. евро наличными.

Тьерри Бретон занимал пост министра экономики Франции в период с 2005 по 2007 год. Сейчас он занимает пост председателя правления французской корпорации Atos.

Французские СМИ отмечают, что в последнее время в столице страны участились случаи краж, особенно в дорогих и фешенебельных районах. Например, недавно в Париже был ограблен принца Венеции Эммануил-Филиберт Савойский. А "Страна" писала о том, что в парижском отеле для миллионеров обокрали на 800 000 евро принцессу Саудовской Аравии.

Мы также сообщали, что на железнодорожном вокзале в Киеве обокрали нардепа от фракции БПП Владимира Арьева.