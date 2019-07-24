В четверг, 25 июля, Украина будет одной из самых прохладных стран Европы. Как и в среду, в стране ожидаются кратковременные грозовые дожди. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 25 июля Западная Европа будет "чуть дышать" от сильной жары, на юге и в центре континента также ожидается жара, и даже в северных Финляндии и Швеции температура воздуха будет достигать +28 градусов и более.

"На Францию ​​просто больно смотреть, до и за +40 градусов! Готовимся к временным климатическим беженцам, не иначе. Потому что у нас - практически идеальная погода, периодические дожди и умеренное тепло. Хотя наши люди все равно будут недовольны. Но они жалуются на погоду и не только, на мой взгляд, потому что сидят исключительно в своих условных дворах, часто не смотрят дальше, вокруг и на перспективу", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, в четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, востоке, в центре. На западе дожди будут локальными и незначительными. Диденко рассказала, что в южной части Украины завтра предполагается сухая солнечная погода. Температура воздуха днем ​​в четверг будет колебаться в пределах +22...+26 градусов, на юге +25...+29 градусов.

В Киеве 25 июля вероятен кратковременный дождь и гроза. Скорее - днем, ночью будет сухо. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов.

"Сочувствуем французам, наслаждаемся своей погодой", - подытожила Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, ранее синоптик уже предупредила о возвращении адской жары в Европу.

Также мы писали, что со вторника в Украине началось похолодание.