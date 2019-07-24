В США умер российский боксер Максим Дадашев после травм, полученных на ринге во время поединка с представителем Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом. Боксеру сделали операцию, удалив часть черепа и гематому мозга, но, спустя три дня после поединка, он умер, не приходя в сознание. Известие потрясло, как поклонников бокса, так и его коллег по рингу, которые высказывают соболезнования и задаются вопросом, должна ли была команда тщательнее селить за состоянием подопечного на ринге.

"Страна" вспоминает, для кого еще из спортсменов выход на ринг стал последним во всех смыслах слова.

Дуглас Дейдж

В 1998 году в Киеве прошел турнир по боям без правил "Клан Минамото против сборной мира", где шесть харьковских спортсменов выступали против чемпионов мира в разных боевых искусствах. Одна из схваток окончилась трагически, хотя сценарий был прописан заранее. В схватке с Евгением Золотаревым, после нескольких ударов в партере, американский рестлер постучал по полу и соперник его отпустил. Американец приподнялся и стало ясно, что ему плохо. Дугласа Дейджа увезли в реанимацию. Спустя сутки он скончался - у него оборвался сосуд в мозгу, что вызвало кровоизлияние. У спортсмена осталось четверо детей. С тех пор масштабные соревнования по боям без правил в Украине не проводят.

Сесар Гонсалес

Фото: Сесар Гонсалес

51-летний мексиканский рестлер Сесар Гонсалес ("Серебряный Король") умер на ринге во время боя в Лондоне. Это произошло в мае 2019 года во время театрализованного шоу. На нем рестлеры выступали в акробатическом стиле в красочных масках – лучадори. Судья и соперник Гонсалеса не сразу поняли, что ему стало плохо, ведь рестлер проиграл по сценарию поединка. Однако он не поднялся, хотя его соперник уже выразил бурную радость.

Причиной смерти бойца назвали сердечный приступ.

Кристиан Дагио

Фото: Кристиан Дагио

В ноябре 2018 года в Таиланде умер представитель Италии Кристиан Дагио. 49-летний боксер получил нокаут от тайского спортсмена Дона Паруанга в последнем раунде, пропустив несколько ударов. Рефери прервал бой, увидев, что боксер отключился на ринге.

Дагио оказали первую помощь на ринге и отправили в больницу. Несколько дней он пролежал в коме, а затем скончался. Причиной смерти стала травма мозга.

Скотт Уэстгарт

Фото: Скотт Уэстгарт

Смертельным оказался выход на ринг и для британского полутяжеловеса Скотта Уэстгарта в феврале прошлого года. Он одержал победу над Деком Спеллманом, но слишком тяжелой ценой. Поединок длился 10 раундов, за которые оба боксера успели побывать в нокдауне. В итоге судьи отдали победу Уэстгарту по очкам. После боя 31-летний спортсмен потерял сознание. Его срочно госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в мозг. Британец умер, не приходя в себя.

Франциско Руис

Фото: Франциско Руис

В 2017 году из-за травм умер 24-летний боксер из Сальвадора Франциско Руис. Он боксировал с Рикардо Кортесом. В 8 раунде Руис получил мощный удар и упал. Во время падения он ударился головой о настил. Спортсмену сделали сложную операцию на мозге, но за пять дней он так и не вышел из комы. Врачи диагностировали смерть головного мозга. Родственники Руиса приняли решение отключить его от системы жизнеобеспечения.

Майк Тоуэлл

Фото: Майк Тоуэлл

Осенью 2016 года 25-летний британский боксер полусреднего веса Майк Тоуэлл умер от травм, полученных в поединке со своим соотечественником Дэйлом Эвансом.

В первом раунде поединка Тоуэлл пропустил мощный удар и оказался в нокдауне. В пятом раунде произошел еще один нокдаун, после которого рефери остановил бой. Тоуэлла вынесли на носилках из ринга, а врачи сделали заключение, что у него кровоизлияние в мозг. Некоторое время после боя спортсмен дышал только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.