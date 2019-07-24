В Киеве с 24 по 27 июля пройдет плановое отключение воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала". В компании посоветовали киевлянам заранее запастись водой.

В частности, будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

24 июля с 9:30 до 20:00:

ул. Покровская, 5, 9; переулок Зелинского; 24 июля с 9:00 до 22:00 – ул. Туполева, 19, 21;

25 июля с 9:00 до 24:00

ул. Предславинская, 9, 11, 12, 13, 14, 21/23, 26, 26А, 27, 28; ул. Лабораторная, 8, 11; ул. Большая Васильковская, 81А, 89; 25 июля с 9:00 до 23:50 – пр-т Героев Сталинграда, 12А; Оболонская набережная, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; 27 июля с 8:00 до 24:00 – ул. Ильенко, 36, 36/1, 38, 40, 42, 44;

В Киеве создали карту ремонта тепловых сетей, где киевляне могут видеть, как долго и в каких микрорайонах будет проходить модернизация коммуникаций, следствием которой является отключение горячей воды. Карту можно посмотреть здесь.

Как сообщала "Страна", на реке Десенка в Киеве в воду попали массовые сбросы коллекторов "Киевводоканала". Об этой ситуации не один год говорят местные жители и требуют от властей разрешения ситуации.

Напомним, что экс-глава канала "Рустави-2", который призывал мочиться в Боржоми и вино, улетел в Киев.