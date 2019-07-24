В Обухове председатель и секретарь окружной избирательной комиссии решили составить протоколы о подсчете голосов не на заседании, а в кафе местного Дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

О нарушении в полицию сообщил наблюдатель от "Опоры". На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа. Оказалось, что председатель одной из участковых избирательной комиссий вместе с секретарем действительно составляли протоколы о подсчете голосов избирателей в кафе Дома культуры, а не на заседании избирательной комиссии, как это предусмотрено законодательством.

Полиция на месте задокументировала противоправную деятельность работников комиссии и изъяла у них в качестве вещдока протоколы подсчета голосов. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 158 УК ведется следствие. Статья предусматривает заключение от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Скриншот, фото: Facebook/ Поліція Київської області

Напомним, в МВД завели 71 уголовное дело из-за нарушений на выборах.

Также мы писали, что в Киеве члены УИК подписали протоколы подсчета голосов, не дождавшись окончания голосования.