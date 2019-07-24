В Токио отчитались о том, как проходит завершающий этап подготовки к проведению летних Олимпийских игр 2020 года, и кроме этого Национальный олимпийский комитет страны уже показал, как будут выглядеть будущие медали для победителей и призеров Олимпиады.

Видео: youtube.com/Tokyo 2020

На каждой из медалей изображена эмблема Олимпиады в Токио сферической формы с традиционным японским узором "итимацу" из расположенных в шахматном порядке четырехугольников белого цвета и индиго. Со всех сторон его обрамляют трехмерный многогранный "вихрь". На обратной стороне изображена богиня Ника из древнегреческой мифологии. Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси, как передает ТАСС.



Ткани с узором "итимацу" были популярны в Японии в период Эдо (XVII - вторая половина XIX вв.). По мнению дизайнеров, такая эмблема символизирует элегантность и изысканность, которыми часто характеризуют Японию. Различие форм геометрических фигур символизирует разнообразие культур в мире, отражая концепцию единства и многообразия.

Вес олимпийских медалей составляет примерно 550 грамм. Их было решено частично сделать из бывшей в употреблении электроники, в первую очередь смартфонов и планшетов, которые собирали по всей стране. Для жителей Японии такая концепция оказалась вполне выгодна, поскольку обычно утилизация стоит денег и подобную аппаратуру просто так выбросить нельзя.

В результате за два года проведения акции городские власти по всей стране собрали почти 79 тыс. тонн электроники. Еще 6 млн. мобильных телефонов сдали их владельцы в магазины телекоммуникационного оператора NTT. Все эти меры помогли добыть 32 кг золота, 3,5 тонн серебра и 2,2 тонны бронзы для изготовления олимпийских медалей.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.

Как сообщала "Страна", Зеленский поставил Бубке задачу провести в Украине Олимпийские игры.

"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - подчеркнул президент.

Отметим, что в МОК одобрили включение брейк-данса в программу следующих Олимпийских игр 2024, которые намерены принять в Париже.