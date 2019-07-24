Бывший глава грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия, уволенный после скандалом с обматерившим в прямом эфире президента РФ Путина журналистом, улетел из Тбилиси в Киев. Об этом передает Telegram-канал "Борода вещает".

Так, сообщения о том, что Гварамия улетел в Киев, стали появляться в СМИ еще ночью с 23 на 24 июля. Значит, экс-глава "Рустави-2" прибудет в столицу Украины уже в среду, 24 июля.

Скриншот: t.me/BorodaV

Напомним, ранее, комментируя отношения РФ и Грузии, Ника Гварамия возмутился тем, что в стране "интересы поставщиков продукции в Россию ставятся выше свободы слова" и заявил, что "готов мочиться" в поставляемые в РФ "Боржоми" и "Набеглави".

Также мы писали, что журналист, который обматерил Путина в эфире канала "Рустави-2", может вернуться на работу.