В Киеве следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из отделений полиции при получении взятки от представителя лотереи. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным правоохранителей, начальник одного из отделений Деснянского управления полиции и бывший следователь Печерского управления полиции требовали и получили 20 тысяч гривен. Деньги они вымогали за несоздание препятствий и непринятие мер по прекращению деятельности учреждения государственной лотереи "МСЛ".

Полицейских задержали во время получения взятки. Задержанным должны вручить сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, задержаны патрульные, которые поставили на поток взятки от водителей под Винницей.

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