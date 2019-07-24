В ЕС назвали условие, при котором намерены ввести ответные санкции против США
Власти Евросоюза введут ответные пошлины на американские товары, если США обложат тарифами импортные европейские автомобили. Об этом сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, передает Reuters. Общий размер контрсанкций составит €35 млрд ($39,1 млрд).
"Мы не примем регулируемой торговли, квот или добровольных ограничений на экспорт, и, если тарифы будут введены, у нас будет список для восстановления баланса", - отметила госпожа Мальмстрём.
По ее словам, перечень уже готов. Однако еврокомиссар выразила надежду, что этой меры удастся избежать. Напомним, что президент США Дональд Трамп 23 июля 2019, на пресс-конференции заявил, что Евросоюз в торговых вопросах ведет себя хуже Китая и "наживается" на стране в сфере торговли.
Как сообщала "Страна", в Украине предложили ЕС пересмотреть условия Соглашения об ассоциации уже в 2020 году. За 2018 год вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Климпуш-Цинцадзе выполнила более половины плановых заданий Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
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