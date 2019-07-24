Власти Евросоюза введут ответные пошлины на американские товары, если США обложат тарифами импортные европейские автомобили. Об этом сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, передает Reuters. Общий размер контрсанкций составит €35 млрд ($39,1 млрд).

"Мы не примем регулируемой торговли, квот или добровольных ограничений на экспорт, и, если тарифы будут введены, у нас будет список для восстановления баланса", - отметила госпожа Мальмстрём.

По ее словам, перечень уже готов. Однако еврокомиссар выразила надежду, что этой меры удастся избежать. Напомним, что президент США Дональд Трамп 23 июля 2019, на пресс-конференции заявил, что Евросоюз в торговых вопросах ведет себя хуже Китая и "наживается" на стране в сфере торговли.

Как сообщала "Страна", в Украине предложили ЕС пересмотреть условия Соглашения об ассоциации уже в 2020 году. За 2018 год вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Климпуш-Цинцадзе выполнила более половины плановых заданий Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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