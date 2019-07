Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук в разгар войны на Донбассе выступал перед российской публикой в Монако. Об этом у себя в Facebook сообщил юрист Андрей Портнов.

Эта информация прозвучала на фоне двух событий.

Первое - это требование Вакарчука запретить украинцам связи с Россией - в частности, гастроли наших артистов на территории РФ.

Второе - это вероятная коалициада между "Слуга народой" и "Голосом". Которая вроде и не нужна партии Зеленского - но на ней настаивают на Западе.

"Слуга народа" - партия, которая неодократно призывала перестать кошмарить артистов за гастроли в РФ. Учитывая скандал, который разгорается вокруг идеи Вакарчука, решиться на коалицию с "маленьким Порошенко" Зеленскому теперь будет сложнее.

А тут на заявление Вакарчука наложились еще и двойные стандарты певца. "Страна" вспомнила, как сам лидер "Океана Эльзы" в разгар войны как минимум дважды пел перед российской публикой.

Танцы в Монако

О концерте Вакарчука в небольшом королевстве на берегу Средиземного моря Портнов написал вчера у себя в Facebook.

"Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов. Не переключайтесь, на днях попробуем более подробно", - заявил юрист.

Он также опубликовал ссылку на видео, размещенном в Instagram. Однако вскоре после публикации оно было оттуда удалено. В Сети сохранился только скриншот.

Однако сам ролик успели скачать и опубликовать на разных видеохостингах. На видео Святослав Вакарчук исполняет один из своих хитов "Більше для нас".

В комментариях к своему посту Портнов уточнил, что речь идет о вечеринке у Александра Мечетина - владельца компании Beluga Group, которая выпускает популярные в России водочные бренды.

После публикации Портнова видео с первоисточника удалили действительно оперативно.

Новый год в Майами

Еще интереснее Святослав Вакарчук встретил новый, 2015-й год. Он отметил его в Майами - на так называемой "русской вечеринке" в отеле "Фонтенбло".

Отметим, что именно в этот момент война на Донбассе переживала свои наиболее драматические моменты - весь январь шли бои за донецкий аэропорт, который в итоге Украина потеряла.

Мероприятие, на котором выступил Вакарчук, так анонсировалось на сайте одного из туроператоров:

"Приглашаем вас провести Новогоднюю ночь "по-русски" в одном из самых известных отелей на Атлантическом побережье - Fontainebleau Miami Beach. Новый Год 2015 с русским размахом!

Вечеринка Make a wish with New Year's eve соберет сливки русскоязычного общества, проводящего зимние каникулы на побережье Атлантики, и обещает стать грандиозным событием уходящего года. Организаторы продемонстрируют гостям характерное русское сочетание камерности и масштабности главного календарного праздника России".

Объявление сочеталось с афишей, на которой указан "Океан Эльзы" в компании других исполнителей.

В прессе Майами эту вечеринку называют "праздником русских олигархов". Вход туда стоит несколько тысяч долларов, на самые дорогие места цена достигает 40-50 тысяч долларов.

Святослав выступал в футболке с украинским гербом. Но, как писали СМИ, он заявил, что не будет исполнять песни с политическим контекстом типа "Моя маленька незалежнiсть".

Музыкант со сцены сказал, как он рад тому, что, несмотря на запреты, поклонники из России могут слушать музыку "Океана Эльзы" за границей.

Известный финансист Слава Рабинович на своей странице в Фейсбуке поблагодарил Вакарчука за персональное приглашение за стол, где сидела рок-группа.

Также за одним столиком с фронтменом "Океана Эльзы" был замечен российский миллиардер Михаил Фридман - владелец "Альфа-групп".