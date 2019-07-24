В храме Москвы во время отпевания покойницы из её носа пошла кровь. Священник вызвал скорую
В Москве во время отпевания умершей женщины в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у нее носом пошла кровь. Об этом сообщает телеканал РЕН.
Из-за случившегося священник остановил отпевание, посчитав, что женщина не мертва, а находится в летаргическом сне, и вызвал в храм медиков. Однако прибывшие специалисты провели обследование и повторно подтвердили смерть женщины.
Служительница храма, которая стала очевидцем произошедшего, рассказала, что такое происходит достаточно часто, и это "нормальное явление".
Как сообщала "Страна", в Украинской Православной Церкви обнародовали программу торжеств, посвященных 1031-й годовщине Крещения Руси.
Так, 27 июля на Владимирской горке пройдет торжественный молебен, который возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Молебен на Владимирской горке начнется в 13:00. После этого запланирован торжественный Великий крестный ход от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру.
А 28 июля в 09:00 состоится торжественная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Литургию возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении сонма архиереев.
Отметим, что режиссер Оливер Стоун, снявший фильм "Нерасказанная история Украины", попросил Владимира Путина стать крестным отцом его дочери.