В Москве во время отпевания умершей женщины в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у нее носом пошла кровь. Об этом сообщает телеканал РЕН.

Из-за случившегося священник остановил отпевание, посчитав, что женщина не мертва, а находится в летаргическом сне, и вызвал в храм медиков. Однако прибывшие специалисты провели обследование и повторно подтвердили смерть женщины.

Служительница храма, которая стала очевидцем произошедшего, рассказала, что такое происходит достаточно часто, и это "нормальное явление".

Как сообщала "Страна", в Украинской Православной Церкви обнародовали программу торжеств, посвященных 1031-й годовщине Крещения Руси.

Так, 27 июля на Владимирской горке пройдет торжественный молебен, который возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Молебен на Владимирской горке начнется в 13:00. После этого запланирован торжественный Великий крестный ход от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру.

А 28 июля в 09:00 состоится торжественная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Литургию возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении сонма архиереев.

Отметим, что режиссер Оливер Стоун, снявший фильм "Нерасказанная история Украины", попросил Владимира Путина стать крестным отцом его дочери.