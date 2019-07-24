В Днепре с 20 по 23 июля на предприятии ООО "Миропласт" едой отравились 17 работников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, по данным спасателей, начиная с 20 июля, в больницы Днепра стали обращаться люди, которые работают на предприятии "Миропласт". Всего было госпитализировано 17 человек. У всех у них предварительно диагностирована острая кишечная палочка.

По данным ГСЧС, пострадавшие употребляли пищу, которую предоставляла ФОП "Синявская Н.В.". Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, под Ровно 10 посетителей фестиваля "Тарас Бульба" отравились уличной едой и попали в больницу.

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