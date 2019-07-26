21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в парламент. В Раду войдут 424 депутата: половина из списков партий, другая - за счет мажоритарки. Они сформируют новый парламент 9 созыва.

ЦИК подсчитала 100% голосов. На первом месте - "Слуга народа", у партии 43,16%. Второе место заняла "Оппоплатформа-За Жизнь" с 13,05%. "Батькивщина" занимает третье место (8,18%), обойдя в процессе подсчета "Европейскую солидарность" (четвертое место и 8,10%). Замыкает пятерку проходных политсил "Голос", у него 5,82%. Остальные партии не набрали более 5%, что было необходимым условием для прохождения в Верховную Раду.

Кто пройдет в Раду по спискам и мажоритарке

Судя по результатам в многомандатных округах, большинство мест по партийным спискам получила партия "Слуга народа", на втором месте "Оппозиционная платформа", далее самая крупная квота у"Батькивщины", потом идет "Европейская солидарность", "Голос" получил меньше всего мест в парламенте.

Часть мандатов партиям принесли мажоритарщики. Всего в выборах участвовали 3084 таких кандидатов, как самовыдвиженцев, так и представителей партий.

Итак, по мажоритарке у "Слуги народа" - 130, самовыдвиженцев - 47, "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Оппоблок - по 6 человек, "Голос" - 3 человека, "Батькивщина" - 2. Также по одному представителю в Раде от мажоритарки будет у "Самопомощи", "Европейской солидарности", "Единого центра", "Свободы" и партии "Белая Церковь вместе".

Главные сенсации выборов

Итоги выборов показывают, что в Раде появится много новых лиц. Так, в Запорожье мандат получил 29-летний Зе-кандидат и свадебный фотограф Сергей Штепа. Новичок обошел нардепа четырех созывов и совладельца машиностроительного завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В Одессе в Раду от "Слуги народа" прошел 26-летний пауэрлифтер Артем Дмитрук. Его ближайшим соперником был 34-летний представитель партии "Оппоплатформы" предприниматель Виктор Баранский.

В Винницкой области в одномандатном избирательном округе победила жена главы ДУСи Ирина Борзова, женщина прошла от "Слуги народа", обогнав представителя округа от "Блока Петра Порошенко" - Ивана Мельничука. В прифронтовом Зайцево победил Александр Ковалев, который вывозил беркутовцев с Майдана. Для победы ему хватило 220 голосов, что стало рекордом самого малого числа голосов избирателей, благодаря которым кандидат прошел в парламент.

Многие нардепы прошлых созывов, наоборот, не прошли Раду. Согласно данным ЦИК, это народные депутаты, проигравшие выборы в одномандатных округах: Иван Винник, Сергей Пашинский и Олег Барна. А также Татьяна Чорновол и Игорь Лапин, не прошедшие в парламент из-за низкой поддержки избирателями представителей партии "Европейская солидарность". Глава института Нацпамяти Владимир Вятрович также может пролететь мимо Рады. В парламент не попали радикалы Олега Ляшко во главе с лидером партии, а также националисты, которые шли на этих выборах единым фронтом под брендом "Свободы" Олега Тягнибока.

Также сенсацией для Львова стал полный крах партии мэра Андрея Садового - даже в сердце Галичины "Самопомощь" набрала чуть более 3%. Львовская молодежь поддержала уроженца Львова - Святослава Вакарчука.